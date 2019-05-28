Минэкономразвития предлагает запретить предоставление третьим лицам сведения из ЕГРН

Минэкономразвития предлагает запретить предоставление третьим лицам сведения из Единого государственного реестра недвижимости. Запрет будет распространяться на любые организации и обычных граждан, — сообщает газета «Ведомости».

Как отмечают Ведомости, это уже не первая попытка властей засекретить данные из публичных реестров, на которых основаны многие расследования, в том числе фильм Навального «Он вам не Димон». В 2015-ом году ФСБ предлагала закрыть информацию о персональных данных владельцев недвижимости, водного и воздушного транспорта. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу, но в Госдуму она так и не была внесена – ее раскритиковал Минюст.

Инициатива Минэкономразвития поможет скрывать деньги, полученные коррупционным путем,— считает экономист Сергей Алексашенко. По словам Алексашенко, авторы этой инициативы, видимо, боятся стать следующими героями расследований Фонда борьбы с коррупцией.