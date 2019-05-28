В Конституционном суде обсудили закон о митингах

Общественный активист настаивает на его смягчении, а представители власти выступают в защиту существующей нормы.

Конституционный суд рассматривал жалобу иркутского активиста Валерия Тетерина: в прошлом году он планировал провести у себя в городе демонстрацию и митинг, о чём заблаговременно уведомил местные власти. Впрочем, его обращение так и не рассмотрели: иркутские чиновники ответили, что Тетерин не сможет обеспечить на акциях общественный порядок и организовать медицинскую помощь для участников. У заявителя такая позиция вызвала вопросы: он полагает, что за соблюдением порядка и оказанием помощи должны следить власти, в то время как эта законодательная норма позволяет произвольно отказывать в проведении массовых мероприятий любым активистам. Представитель президента в Конституционном суде Михаил Кротов осудил действия иркутских чиновников, однако произошедшее назвал «эксцессом исполнителя».

«Дефектные правоприменительные решения в конкретном деле заявителя, принятые без учёта сформулированных позиций Конституционного суда, не могут служить основанием для признания оспариваемых законоположений нарушающими конституционные права заявителя», – сказал Кротов.

Проще говоря, Кротов признал, что права заявителя нарушены, однако повода для изменения Конституции в этом не увидел. Такую позицию поддержали представители Генпрокуратуры, Минюста и МВД. Однако самого Тетерина эти доводы так и не убедили: он настаивает, что обсуждаемая норма – это раковая клетка в организме. Её можно только удалить, считает представляющий интересы Тетерина в суде адвокат Сергей Голубок: «Всё, что предлагает сделать заявитель, – это исключить из текста закона избыточные и таким образом ограничивающие, вплоть до нарушения, конституционные права граждан положения. Единственные, кому они нужны, это органам публичной власти, которые хотят злоупотреблять своими полномочиями», – сказал Голубок. По словам Голубка, убрав эту норму из основного закона страны, Конституционный суд ограничит возможности для произвола.

Об оглашении решения по жалобе Тетерина объявят позже.