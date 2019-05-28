Президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили

Уже завтра он собирается прилететь на Украину.

Указ об отмене решения президента Петра Порошенко опубликован на сайте главы государства. Этим же документом Зеленский выдал гражданство Украины россиянину Александру Костикову, а также еще четырем гражданам, в том числе Азербайджана, Ирана, Киргизии и Сирии. Бывший президент Грузии уже выразил благодарность украинскому лидеру. «Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!» — написал он в «Фейсбуке», приложив к посту ссылку на документ. В интервью РБК Саакашвили сказал, что «соскучился по Украине и по Киеву» и уже завтра летит туда. Указ Зеленского он назвал «смелым решением молодого поколения». По мнению политика, «Зеленский – это большой шанс для Украины, новый лидер на постсоветстком пространстве. Его действия можно только поощрять», — отметил он. О конкретных своих политических планах Саакашвили говорить пока отказался, отметив лишь, что поддерживает Зеленского и его команду. Экс-президент Грузии подчеркнул, что у него нет профессиональных амбиций, но однозначно он будет продолжать борьбу против коррупции, олигархата и несправедливости – на Украине, в Грузии и везде.

О своей надежде на возвращение украинского гражданства Саакашвили заявил сразу после победы Зеленского на выборах. Через два дня после инаугурации адвокат экс-губернатора подал в администрацию президента соответствующее письмо. На минувшей неделе даже появились сообщения, что он может 29 мая приехать в Киев.

Напомню, Порошенко назначил Саакашвили главой Одесской области и даровал ему гражданство в мае 2015 года. Но их отношения не заладились. Конфликт губернатора с центральной властью вылился в прямые обвинения в адрес главы государства в покровительстве коррупции. В результате в мае 2017 года, когда Саакашвили находился в США, президент лишил его украинского гражданства. За несколько дней до этого тот подал в отставку с поста главы региона, заявив о создании оппозиционной партии «Движение новых сил». Спустя несколько месяцев Саакашвили при поддержке своих сторонников смог буквально прорваться через границу на территорию Украины. Он попытался получить статус гражданина, который нуждается в защите, но получил отказ. В феврале прошлого года его задержали и выдворили в Польшу.

Киев обвинял Саакашвили в сотрудничестве с преступными группами и получении денег из России на финансирование протестных акций с целью свержения власти на Украине.