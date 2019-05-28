Крупные мировые автоконцерны обвинили суды Краснодара в участии в мошеннических схемах по взысканию компенсаций

Автопроизводители попросили ФСБ разобраться с этими нарушениями.

На районные суды Краснодара жалуются автогиганты Hyundai, Mercedes, Kia и другие. Их представители утверждают, что инстанции задействованы в схеме по взысканию с производителей возврата стоимости новых автомобилей. При этом она в несколько раз выше цены на машины. Помимо ФСБ коллективное обращение направили в президентский Совет по противодействию коррупции, генпрокурору Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей. О жалобах сообщает РБК со ссылкой на крупных иностранных автопроизводителей и юриста Максима Титаренко, который представляет их интересы. Авторы обращения рассказывают о выявленной схеме, она действует три с лишним года. В суды Краснодара подают иски, требуя возместить стоимость авто из-за дефекта. Дела рассматривают одни и те же судьи, в заявлении фигурируют Ленинский, Советский, Октябрьский и Прикубанский суды Краснодара. Экспертизы проводят одни и те же специалисты, они устанавливают производственный характер дефекта автомобиля, при этом заявитель на проверку качества не приходит и машину не предоставляет. Иногда возмещение за автомобиль по решению судьи превышало его стоимость в 10 раз, а по некоторым делам в пользу истцов взыскали больше 200 миллионов рублей, отмечают автопроизводители. С какой целью поданы жалобы, объяснил телеканалу РБК юрист Максим Титаренко.

Факт обращения к госорганам с просьбой дать правовую оценку и проверить работу судов Кубани РБК подтвердили в пресс-службе компаний Kia и Mercedes. Автопроизводители отметили, что сторону заявителя в инстанциях всегда представляет местная организация «Комитет по защите прав потребителей и предпринимателей Краснодарского края». Там сказали СМИ, что организация помогает защитить права людей, которые к ней обращаются, а для фиксации нарушений есть вышестоящие инстанции».

Жалобы представители автоконцернов передали в начале мая, но стало о них известно только сегодня.