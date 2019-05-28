Росстат: Сорока восьми процентам российских семей хватает денег только на еду и одежду

Сорока восьми процентам российских семей хватает денег только на еду и одежду, — сообщает Росстат. Больше всего таких семей в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщили 100% опрошенных домохозяйств, — отмечает РБК. На втором месте – Новосибирская область, 41%, на третьем Орловская – 39%.

Бедность нашего населения объясняется ситуацией в экономике, — считает профессор Высшей школы экономики Евгений Гонтмахер. Гонтмахер не уверен, что необходимые реформы будут проводиться.