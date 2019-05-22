Следователи возбудили уголовное дело после нападения ученика на школу в Саратовской области

Подросток бросил бутылку с зажигательной смесью и ранил топором пятиклассницу.

Пятнадцатилетний ученик этим утром зашел в школу с туристическим топориком и бутылками с зажигательной смесью – орудия преступления он пронес в рюкзаке. По данным «Коммерсанта», ученик поднялся на второй этаж, где располагался его класс, открыл дверь и бросил «коктейль Молотова» в помещение. Подросток якобы пытался поджечь еще один класс, но бутылка ударилась в дверь и не загорелась. Спускаясь по лестнице, он встретил 12-летнюю ученицу – в итоге ставшую единственной жертвой нападения. Девочка получила удар топором по голове. Сейчас она в тяжелом состоянии и будет доставлена санавиацией для лечения в Саратов.

Сообщается, что подростка задержали только спустя час после ЧП. Выбежав из школы, он записал видеообращение.

О мотивах своего поступка ученик написал заранее. Текст манифеста, автором которого якобы является сам нападавший, опубликовал проект Baza. В заявлении говорится, что на преступление подростка толкнули суицидальные мысли, желание отомстить и стать известным. Школьник жаловался на мать, классную руководительницу и одноклассников. Он также упомянул атаку на керченский политехнический колледж, и отметил, что нападавший студент Владислав Росляков натолкнул его на эту мысль. Подросток сказал, что был в психиатрической больнице из-за суицидальных мыслей, но там ему не помогли. Источник РИА Новости подтвердил, что ученик действительно состоял на учете у психиатра.

Губернатор Саратовской области раскритиковал пропускную систему школы в Вольске и призвал наказать виновных за халатность. В течение недели будет организована проверка всех учебных заведений региона.

Подобные наклонности можно отследить, но для этого нужно постоянное наблюдение опытного психолога или психиатра, — сказал «Эху Москвы» глава Ассоциации детских психологов Александр Кузнецов.

По предварительным данным, подросток состоял на учете у психиатра и обучался на дому.