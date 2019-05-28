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18:00, 28 мая 2019

Всплеск напряженности произошел в Косово после ареста группы этнических сербов

По некоторым данным, в частично признанной республике начались столкновения между полицией и сербским населением.

Причиной обострения ситуации в Косово стали полицейские рейды на севере республики, которые прошли сегодня утром. Целью спецоперации была борьба с организованной преступностью. Об этом сказал президент страны Хашим Тачи.

Сербская сторона представила другую версию событий. По словам президента страны Александра Вучича, полиция Косово задержала 28 человек в ходе рейда на север автономного сербского края. Речь идет о 19-ти местных полицейских и девяти гражданских. Люди были схвачены в селе Зубин-Поток за попытку сопротивления вооруженному спецназу, подчеркнул Вучич.

Среди задержанных спецназом были двое членов миссии ООН в Косово, включая россиянина Михаила Краснощекова. Позднее его отпустили, но мужчина в тяжелом состоянии попал в больницу. Один из врачей рассказал РИА Новости, что сотрудник миссии получил травму головы и перелом скуловой кости и был переведен в отделение интенсивной терапии.

После инцидента президент Сербии отдал приказ привести армию страны в полную боевую готовность. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ, вооруженные силы страны стягиваются к административной границе с Косово.

Обострение в Косово является очередной провокацией со стороны Приштины. Об этом сказала официальный представитель МИД Мария Захарова. Москва призывает поддерживающие Приштину страны повлиять на косовоалбанцев и предотвратить дальнейшее развитие конфликта, — добавила Мария Захарова.

На первый взгляд, ситуация в Косово выглядит напряженно, так как обе стороны демонстрируют готовность к силовым действиям. Такое мнение в эфире РБК высказал политолог Евгений Колосков

Обострение в Косово не является чем-то экстраординарным, это довольно типичная ситуация для региона. Об этом сказал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель. Все стороны конфликта прекрасно понимают, какие роли они исполняют и для чего, — считает Павел Кандель.

Операция косовской полиции в северных районах страны, граничащих с Сербией, привела к резкому обострению отношений между Приштиной и Белградом, который объявил о приведении вооруженных сил и спецназа МВД в полную боевую готовность, сообщают зарубежные СМИ.

Как сообщает агентство Ассошиейтед пресс, после утреннего инцидента на территории северного Косово национальная полиция, проводившая здесь рейд против местных контрабандистов и членов организованных преступных группировок задержала около полутора десятков сербов. Рейтер уточняет, что представитель косовских сил правопорядка не стал называть точную цифру задержанных, отметив при этом, что спецоперация идет уже несколько месяцев, охватывая всю страну, а не только населенный преимущественно сербами север, и что арестованы не только сербы, но также албанцы, составляющие в Косово примерно 90 процентов населения, и боснийцы.
Регион буквально захлестнула новая, еще более мощная волна контрабанды после того, как в конце прошлого года косовские власти ввели 100-процентные тарифы на товары, поступающие в страну из соседней Сербии. Премьер-министр Косово сегодня еще раз подтвердил, что полицейская операция направлена исключительно на укрепление правопорядка, призвав северного соседа сохранять спокойствие и уважать законы. При этом в Белграде эти действия были расценены как направленные на запугивание и изгнание сербов из Косово. Представитель правительства Сербии заявил, что если силовые действия косовской полиции не будут немедленно прекращены, его страна «отреагирует уже в ходе текущего дня».

Как сообщают из Приштины, вдоль границы двух стран со стороны Сербии отмечается движение войск. Западные наблюдатели сообщают, что любое вооруженное вторжение сербских вооруженных сил в Косово будет означать прямое столкновение с подразделениями находящихся здесь миротворческих сил НАТО. Их представитель уже сообщил о готовности, в случае необходимости, вмешаться в потенциальный конфликт, одновременно призвав стороны сохранять спокойствие и ни при каких обстоятельствах не применять силу.

Российское министерство иностранных дел назвало задержание этнических сербов на севере Косово «провокацией».

Полицейские операции должны обеспечивать доверию к закону во всех общинах, укреплять, а не ослаблять усилия по нормализации обстановки, — заявила официальный представитель главы европейской дипломатии Майя Косьянчич. «Мы поддерживаем связь с руководством в Приштине и Белграде и призываем к максимальной сдержанности», — заявила Косьянчич. Ее цитирует Интерфакс.

Сербская авиация и колонна бронетехники замечены во время выдвижения на юг страны в направлении непризнанного Косова. Об этом сообщило во вторник агентство Танюг. Сообщается, что из военных казарм в Кралево (Центральная Сербия) вышла колонна военной техники с людьми и снаряжением. Вероятнее всего, отмечает агентство, колонна двигается в направлении Рашки (город на границе с автономным краем Косово и Метохия — прим. ТАСС). Непосредственно перед отправлением техники в казармы прибыл министр обороны страны Александар Вулин.



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