Племянницей российского олигарха, которая вела переговоры с австрийским вице-канцлером, оказалась студентка из Боснии

«Племянницей российского олигарха», которая вела переговоры с австрийским вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе, оказалась студентка из Боснии. Об этом сообщает австрийская газета «Кронен Цайтунг» со ссылкой на источники. По данным издания, видео было снято неким частным детективом и венским адвокатом. К съемке помимо студентки привлекли двух экспертов в области безопасности. Девушке платили 7 тысяч евро в сутки. В целом организация операция могла обойтись в 400 тысяч евро. Авторы, как утверждают журналисты, пытались продать запись за полтора миллиона евро, но в итоге смогли выручить за нее 600 тысяч евро. Ролик купила фирма, которая передала материал журналистам. Спецслужбы знали о существовании записи, но не смогли ее получить. Штрахе подал в отставку в середине мая после публикации записи 2017-го года, на которой он обещал предполагаемой племяннице российского олигарха помощь в получении выгодных строительных подрядов и покупке австрийских СМИ в обмен на финансирование его партии.