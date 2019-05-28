В одной из школ в Пензенской области во время ЕГЭ в туалетах сняли двери, чтобы следить за детьми

На это ученики пожаловались в соцсетях. По их словам, ни в одной из кабинок не было дверей. При этом в помещении находились представители городского департамента образования, которые должны были пресекать попытки школьников использовать шпаргалки. В руководстве школы города Заречье произошедшее назвали вынужденной мерой. Там сказали, что в некоторых кабинках двери отсутствовали, поэтому приняли решение убрать все остальные, чтобы выпускники находились в равных условиях, — сообщает радио «Говорит Москва».

В пресс-службе губернатора радиостанции сказали, что ситуация сама по себе абсурдна и недопустима. Виновных пообещали наказать. Там также отметили, что директор распорядилась снять двери из-за ремонта, который должен начаться в ближайшее время.