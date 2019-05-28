Возбуждено уголовное дело в отношении подростка, подозреваемого в нападении на школьницу в Саратовской области

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 14-летнего подростка, подозреваемого в нападении на 12-летнюю девочку в городе Вольск Саратовской области. Расследование ведется по статье о покушении на убийство. По версии следствия утром семиклассник пришел в школу с топором и напал на ученицу. Перед этим он бросил в класс бутылку с зажигательной смесью. Накануне мальчик опубликовал видеообращение и манифест, где упоминал керченского стрелка.