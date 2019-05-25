Пострадавшую после нападения семиклассника в Вольске школьницу доставят в областной центр с помощью санавиации. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь губернатора Саратовской области Нина Попова.

«Если говорить про девочку, то медицинская помощь оказывается ей в полном объеме, состояние оценивается медиками как средней тяжести. Консилиум врачей принял решение доставить ее в областной центр. Сейчас это осуществляется при помощи санавиации», — сказала она.

Во вторник в Вольске ученик седьмого класса Даниил Пулькин попытался поджечь свой класс и напал с топором на школьницу. Как сообщается в СМИ, подросток состоит на учете психиатра и проходил обучение на дому, он задержан. Двенадцатилетняя пострадавшая госпитализирована с травмой головы.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев распорядился провести массовую проверку средних образовательных учреждений в области.