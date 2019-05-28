Россия должна выплатить более миллиона евро компенсаций семьям 12 мужчин, пропавших без вести в Чечне

Такое решение принял Европейский суд по правам человека.

Речь идет о людях, которые исчезли во время контртеррористических операций с 2000 по 2005 год.

ЕСПЧ признал власти ответственными за случившееся. Суд обнаружил во всех делах нарушение статей о «праве на жизнь», «свободу», «эффективное расследование», а также о «запрете пыток и бесчеловечного обращения» Европейской конвенции о защите прав человека. Об этом сообщает проект «Правовая инициатива», чьи адвокаты вели данные дела.

Так, 34-летнего Ханпаша Кахиева схватили в мае 2002 года в селе Авруты. Через восемь лет тело мужчины обнаружили в массовом захоронении недалеко от села.

Братья Шамаевы исчезли в феврале 2001-го после того, как столкнулись с российскими военными на трассе Грозный-Шатой по дороге в торговый центр. Еще один случай произошел в апреле того же года в бывшей школе в Новых Атагах, где жили беженцы. Военные увезли оттуда в неизвестном направлении пятерых мужчин. Поиски оказались безрезультатными.

Родственники неоднократно обращались к представителям власти с требованием найти их родных и провести расследование по факту похищения. Однако эффективного расследования не было проведено.