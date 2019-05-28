Крупные автоконцерны, среди которых «Мерседес», «Хендай» и «КИА», пожаловались в ФСБ на работу краснодарских судов

Крупные автоконцерны, среди которых «Мерседес», «Ягуар», «Хендай» и «КИА», пожаловались в ФСБ на работу краснодарских судов. Жалобы также направлены в Высшую квалификационную коллегию судей, Совет по противодействию коррупции при президенте и генпрокурору. Концерны обвиняют суды в участии в мошеннической схеме по взысканию компенсаций. В жалобе говорится, что истцы обращаются в суды в течение двух недель после покупки автомобиля, заявляя о дефектах. Согласно обращению судебные экспертизы по этим делам проводят одни и те же специалисты. Затем суды удовлетворяют иски о возврате стоимости машин на суммы, в несколько раз превышающие первоначальную цену автомобиля.

Направляя жалобы в ФСБ и прокуратуру автоконцерны надеются привлечь внимание к этой схеме, — рассказал телеканалу РБК юрист, представляющий интересы производителей, Максим Титаренко. Титаренко уточнил, что обращение было составлено в начале мая. В нем описываются дела, решения по которым выносили с 2016-го по 2018-й год. За это время истцы, по словам юриста, отсудили более 200 миллионов рублей.