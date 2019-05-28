Следователи возбудили дело в отношении подростка, подозреваемого в нападении на школьницу в Саратовской области

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 14-летнего подростка, подозреваемого в нападении на школьницу в Саратовской области. Расследование ведется по статье о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом.

Пострадавшая девочка в больнице. Ей оказывают всю необходимую помощью, — сказала «Эху» пресс-секретарь губернатора Саратовской области Нина Попова.

По версии следствия, сегодня утром в городе Вольск ученик пришел в школу, бросил в класс, где находились дети и учитель, бутылку с зажигательной смесью, затем в коридоре ударил топором по голове 12-летнюю девочку, которая направлялась в свой класс. Источник РИА Новости в экстренных службах говорит, что нападавший состоит на учете у психиатра.