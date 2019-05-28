Крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу краснодарских судов

Крупные автоконцерны, в том числе «Мерседес», «Ягуар», «Ленд Ровер» и «Хендай», пожаловались в ФСБ на работу краснодарских судов. Об этом пишет РБК. Суды заподозрили в участии в мошеннической схеме по взысканию компенсаций. По данным автоконцернов, одни и те же судьи выносят решения о взыскании с производителей. В некоторых случаях суммы превышают первоначальную стоимость автомобиля в разы. Иски подаются с требованием возместить стоимость машины из-за дефекта. За несколько лет ущерб автоконцернов составил сотни миллионов рублей.

Жалоба также направлена в Генпрокуратуру, Высшую квалификационную коллегию судей и Совет по противодействию коррупции при президенте России.