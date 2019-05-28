СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство после нападения на школьницу в Саратовской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство после нападения на школьницу в Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Сегодня утром в городе Вольск ученик ударил, по одним данным, топором, по другим ледорубом 12-летнюю девочку. Это произошло рядом со школой. По данным источника РИА Новости, перед этим подросток бросил под дверь класса бутылку с зажигательной смесью. После этого школьник попытался скрыться. Его задержали. Пострадавшая в больнице.