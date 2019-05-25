В Саратовской области подросток пытался поджечь класс и ударил школьницу топором

По данным портала Вольск.ру, подросток пришел утром в школу №4 поселка Большевик Вольского района с рюкзаком, в котором была горючая жидкость.

Перед входом в класс мальчик записал видеообращение: «Я сейчас в школе и мне жутко страшно. Очень страшно, но это надо сделать. Чтобы обо мне не подумали, как бы это не получилось, я должен. Все! Всем удачи. Надеюсь, Дмитрий выживет. Это мой друг. Надеюсь, что все хорошо пройдет»

Он кинул бутылку под дверь класса, где в это время шел экзамены. После этого выбежал в коридор на лестнице и ударил топором 12-летнюю девочку.

Источники издания «Новости Саратова» в правоохранительных органах, уточняют, что мальчик нанес удар топором прямо в лоб девочке. В то же время источники агентства ТАСС говорят о конфликте, результатом которого стало нападение.

Школьница была доставлена в районную больницу с тяжелой травмой головы. На момент госпитализации ее состояние оценивалось как средней тяжести, — сообщили в региональном минздраве. Заместитель главного врача по лечебной работе саратовской областной клинической больницы Алексей Долишний рассказал «Эху Москвы» в Саратове, что отправленная на место бригада санавиации будет принимать решение о дальнейшем лечении девочки.

«Комментариев никаких мы дать не можем, потому что ребенок все еще находится в стационаре города Вольска, в районной больнице. Девочке оказана необходимая помощь. Прибудет бригада в составе нейрохирурга и реаниматолога детской областной больнице, и будет определена дальнейшая тактика. Будет оценена транспортабельность ребенка и место дальнейшего нахождения и лечения. Сейчас я вам точно ничего сказать не могу», — заявил Долишний.

Нападавший задержан и ожидает допроса.

Губернатор Валерий Радаев поручил профильному зампреду проверить систему охраны саратовских школ.