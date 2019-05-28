Министерство внутренних дел ФРГ собирается заставить мессенджеры сотрудничать с правоохранительными органами

Различные концерны, предлагающие электронное общение со сквозным шифрованием, должны передавать следствию в читабельной форме данные чатов и телефонных разговоров. Речь идет о нескольких мессенджерах, в том числе таких, как WhatsApp, Telegram или Signal. Однако подобные меры могут быть задействованы исключительно по решению судьи для предотвращения непосредственной опасности.

Как сообщает журнал Spiegel, мессенджеры предприятий, которые не выполнят это предписание, могут быть заблокированы в Германии Федеральным сетевым агентством. До настоящего времени в ФРГ было законодательно возможно снятие информации с телеканалов связи лишь в зашифрованном виде. Для этого органы следствия должны были помещать на смартфоны подозреваемых специальные шпионские программы.

Германское МВД собирается быстро провести проект в жизнь, видя опасность перехода на стандарт 5G, в котором изначально заложено сквозное шифрование. Этого потребовал также координатор Евросоюза по борьбе с терроризмом Жиль де Кершов. Однако эксперты считают, что подобные планы неосуществимы по техническим и политическим причинам.

В предприятиях, предлагающих эти формы электронной коммуникации, подобные планы уже вызвали протест.

Новые предписания должны быть приняты до конца текущего года. В середине июня эта тема будет обсуждаться в Киле на конгрессе министров внутренних дел 16 федеральных земель Германии.