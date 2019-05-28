Суд 5 июня рассмотрит материал в отношении Льва Пономарева за повторное нарушение порядка организации митингов

Мещанский суд Москвы 5 июня рассмотрит административный материал в отношении правозащитника Льва Пономарева за повторное нарушение порядка организации митингов. Об этом ТАСС сообщили в суде. Сегодня Пономарев отказался участвовать в заседании. Его уведомили слишком поздно – за час до начала. Об этом «Эху Москвы» рассказал сам Пономарев.

Пономарев связывает подобные действия с начавшимися судебными заседаниями по делам «Сети»* и «Нового величия». 77-летнему Пономареву грозит административный штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы или административный арест до 30 суток.

* деятельность организации запрещена на территории РФ