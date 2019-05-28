На улицах сербских муниципалитетов в Косове жители возводят баррикады

Начались столкновения с полицией. Среди тех, кого задержали силовики – российский сотрудник ООН. Сейчас он освобожден, — сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя миссии.

На улицах сербских муниципалитетов слышны сирены и выстрелы – передает телеканал РТС. При штурме баррикад полиция использовала светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Есть данные о пострадавших, но точное их число неизвестно. Госпитализированы и два задержанных сотрудника ООН, один из которых – российский дипломат Михаил Краснощеков. Москва уже потребовала немедленного освобождения соотечественника. В МИД действия полиции охарактеризовали как «очередную провокацию косовоалбанской верхушки». В свою очередь президент Косова Хашим Тачи утверждает, что россиянин пытался помешать полиции при проведении спецоперации по борьбе с контрабандой и организованной преступностью.

Подразделения спецназа этим утром вошли на территорию сербских общин на севере края, где задержали более двух десятков человек.