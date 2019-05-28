ЦБ РФ опробовал на 100-рублевых купюрах защитное лаковое покрытие
Такая технология лакирования также применялась на банкнотах номиналом 200 рублей. Как отметил Демиденко, на взгляд и на ощупь это покрытие определить практически невозможно. По его словам, лакирование купюр позволит сократить печать новых банкнот взамен изветшавших, а экономия за счет увеличения времени жизни лакированных банкнот в три-четыре раза превышает затраты на эту технологическую операцию. В 2019 году ЦБ планирует лакировать около трети выпускаемых сторублевых купюр