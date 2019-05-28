Комиссия по этике: Клишас не нарушил этические нормы ЕР, рассказав о дорогостоящем имуществе

Сенатор-единоросс Андрей Клишас не нарушил этические нормы партии «Единая Россия», рассказав в интервью о дорогостоящем имуществе. Об этом говорится в ответе комиссии по этике на запрос «Открытых медиа». Ранее Фонд борьбы с коррупцией обнаружил у сенатора незадекларированную недвижимость. Клишас в интервью РБК заявил, что у него есть многое из упомянутого в расследовании, и даже намного больше – например, коллекция часов. В уставе «Единой России» прописано, что член партии должен придерживаться принципа личной скромности и сдержанности в публичном поведении. Однако, в данном случае Клишас защищал свою честь и достоинство, — посчитала партийная комиссия по этике.