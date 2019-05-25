Некоторые детсады в Петербурге закупают еду по завышенным ценам

Две компании, ООО «База Мария» и ООО БЗУ «Северное», создают мнимую конкуренцию между собой. Цена на торгах подает лишь на один процент. Это выяснил штаб Навального в Петербурге. Таким образом компании получили подрядов на поставку еду в детсады на сумму более миллиарда рублей. Ранее активисты штабы Навального показывали, что еду по завышенным ценам покупают в детсаду № 5 Выборгского районе. Теперь общественнику указывают, что такое творится также в детсаду номер 67 Фрунзенского района и детсаду № 54 Приморского района. Эти учреждения покупают муку и сахар, дороже, чем в розничных магазинах. Местное управление Федеральной антимонопольной службы уже обращало на это внимание, рассказал «Эху Москвы» представитель петербургского штаба Навального Александр Шуршев.

«Мы когда начали смотреть закупки в детсадах, обнаружили, что антимонопольная служба уже неоднократно обращала внимание на картельные сговоры в разных районах города. Обнаружили, что в Выборгском районе есть признаки картельного сговора, но пока антимонопольная служба на этот район внимания не обращала», — сказал Шуршев.

Что касается сговора в Выборгском районе, то местное управление Федеральной антимонопольной службы уже возбудило дело против этих двух компаний.

Ранее штаб Навального рассказывал о помощнице воспитателя одного из детсадов Петербурга. Женщина, с помощью штаба, смогла добиться повышения зарплаты.