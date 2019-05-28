Подросток ударил топором ученицу шестого класса в школе под Саратовом. Нападение он планировал заранее

ЧП произошло в школе номер 4 поселка Вольск под Саратовом. По данным местных СМИ 15-тилетний Даниил пронес в рюкзаке топор и две бутылки с зажигательной смесью. Когда остальные ученики сдавали экзамены, он выбежал из класса и ударил девочку на лестнице, где их никто не видел. Затем он попробовал поджечь здание, но этого сделать не получилось.

12-тилетнюю Дарью доставили в детскую областную больницу с черепно-мозговой травмой. Врачи говорят, что она сейчас в состоянии средней тяжести.

Перед нападением подросток опубликовал свой манифест. Там он говорит, что вдохновлялся нападением на керченский политехнический колледж минувшей осенью. Даниил также отметил, что нападение на школу это способ обратить внимания россиян на социальные проблемы.

После произошедшего Даниил сразу выбежал из здания и опубликовал ролик, в котором признал свою вину. Он сказал, что очень сожалеет о своем поступке, и что даже не знает пострадавшую девочку. Сейчас его уже задержали.

Агентство ТАСС пишет, что Даниил уже два года находится под присмотром психиатров, а ранее его перевели на домашнее обучение из-за неадекватного поведения.