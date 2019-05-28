МИД России потребовал освободить сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, задержанного во время операции косовского спецназа в районах, населенных сербами. Обострение в Косово – это очередная провокация Приштины, — заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.

Задержанный россиянин находится в больнице с травмами. Власти Косово утверждают, что он оказал сопротивление полиции. По их версии, цель спецоперации – борьба с контрабандой и организованной преступностью.

Ранее сообщалось, что Сербия привела свою армию в полную боевую готовность. Президент Александр Вучич заявил, что рассчитывает на помощь России и Китая.