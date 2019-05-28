Муниципальные депутаты отобрали девять округов Москвы для эксперимента по электронному голосованию на предстоящих выборах в Мосгордуму, — сообщил заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов. Электронное голосование пройдет только в трех округах. Их выберет Мосгоризбирком.

Госдума 21 мая приняла в третьем чтении пакет законопроектов об электронном голосовании в Москве. Один из законов регулирует пилотное электронное голосование на выборах в Мосгордуму 8 сентября, — сообщает ТАСС.