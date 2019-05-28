Россиянин Михаил Краснощеков, задержанный в Косове, находится в больнице с телесными повреждениями, — сообщила миссия ООН. Власти Косова объясняют задержание россиянина тем, что он оказал сопротивление полиции.



Как уже сообщалось сегодня, подразделение косовского спецназа вошли на территорию четырех сербских общин на севере края. Задержаны несколько десятков человек. В Приштине утверждают, что спецоперация направлена на борьбу с контрабандой и организованной преступностью.

Президент Сербии Александр Вучич предупредил, что Сербия не допустит этническую чистку в Косово. Он заявил, что Белград рассчитывает на помощь России и Китая.

МИД России назвал вопиющим актом задержание в Косове россиянина, который обладает дипломатический иммунитетом ООН. Москва требует от миссии ООН предоставить информацию об аресте и принять меры для освобождения задержанного.