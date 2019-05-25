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Эксклюзив Эха 14:14, 28 мая 2019

Дмитрий Гудков будет баллотироваться на выборах в Мосгордуму

Председатель партии «Гражданская инициатива» Дмитрий Гудков объявил о намерении баллотироваться на выборах в Мосгордуму. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», подчеркнув, что нынешняя власть потеряла доверие народа, и необходимо формировать новую демократическую фракцию.

«Я считаю, что в стране начались необратимые процессы потери популярности влияния партии власти, она себя дискредитировала. И я считаю, что политики должны идти на выборы. Те политики, которые могут донести месседж до населения. Я считаю, что надо бороться, и надо побеждать. Надо формировать серьезную фракцию демократическую в Мосгордуме, и таким образом выходить на новую политику», — сказал он.

По мнению Д.Гудкова, парламент Москвы должен быть сформирован из «людей независимых, самостоятельных, мыслящих критически, настроенных демократически».

«Чтобы в стране началась кампания перемен, начались бы политические реформы, они должны начаться со столицы. Это единственный путь не допустить скатывания России в массовый конфликт, гражданскую войну, территориальный распад. Если нам это удастся сделать в Москве, нам удастся это сделать в России», — отметил политик.

Без обновления власти не получится остановить негативные тенденции, которые могут привести Россию к катастрофе, — добавил Г.Гудков.



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