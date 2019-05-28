Три московских округа, в которых пройдет эксперимент с электронным голосованием, определятся в первой половине июня

Их выберут сами жители на портале «Активный гражданин».

Выборы трех «экспериментальных» округов на портале «Активный гражданин» могут начаться уже 3 июня. Об этом на пресс-конференции, посвященной электронному голосованию, рассказал замглавы Общественной палаты столицы Алексей Венедиктов. Те округа, где больше всего жителей захотят проголосовать по новой системе, и будут отобраны Мосгоризбиркомом.

Госдума 21 мая окончательно приняла пакет законопроектов об электронном голосовании в Москве. В мэрии подчеркивают высокую степень защиты системы и уверяют, что любые махинации с голосами будут исключены. Доступа к этим данным не будет даже у администраторов, рассказал замглавы Департамента информационных технологий Артем Костырко.

Тестировать систему электронного голосования будут с конца июня. Испытания планируют проводить каждые 12 часов, в течение которых желающие могут попытаться взломать систему.

Электронное голосование впервые будет применено на выборах в Мосгордуму, которые пройдут 8 сентября.