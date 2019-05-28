Президент Сербии Александр Вучич: В Косово задержан российский сотрудник миссии ООН

В Косово задержан российский сотрудник миссии ООН, об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич. Косовский спецназ проводит крупную операцию в районах, населённых сербами. Задержано больше 20-ти человек. Российский МИД заявил о провокации Приштины, а Белград привёл армию в полную боеготовность.

Россиянин Михаил Краснощёков оказался в числе задержанных косовским спецназом. Он по некоторым данным ранен и попал в больницу. Силовики вошли на территории нескольких общин на севере края, где проживают сербы. Власти Косово объяснили спецоперацию борьбой с организованной преступностью. Краснощёков сотрудник миссии ООН по делам временной администрации в Косове, объявил президент Сербии Вучич в обращении к парламенту. По его словам россиянина избили. Миссия ООН в регионе подтвердила задержание своего сотрудника. В российском посольстве в Белграде потребовали немедленно освободить сотрудника миссии ООН. МИД России осудил спецоперацию в сербских общинах. Цитата: «вызывающее поведение косоваров – прямое следствие многолетнего потакания им со стороны Евросоюза и США». Москва также призвала не допустить обострения конфликта. Его цель как считают на смоленской площади выдавить неалбанское население.

Ситуация на севере Косова обострилась утром. Этнические сербы возмутились появлению спецназа. Жители города Косовска-Митровица стали возводить баррикады, одну броневики спецназа разрушили, на улицах зазвучала стрельба, сообщало телевидение. Двое сербов были легко ранены в перестрелке возле одного из сёл. Президент Вучич привёл армию в боевую готовность. Военные защитят людей, если дойдёт до серьёзной угрозы их безопасности и жизни, — сказал политик. Но отметил, что Сербия будет бороться за стабильность в регионе и готова сохранять мир «почти любой ценой».

Миссия НАТО в Косове призвала все стороны к мирному решению конфликта. В альянсе подчёркивают, что в полицейской операции в Косово военные силы не задействованы.