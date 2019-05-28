Почти половине российских семей денег хватает только на еду и одежду

Это следует из доклада Росстата об оценке финансового положения домохозяйств за четвертый квартал прошлого года.

У 48% опрошенных нет финансовой возможности приобретать товары длительного пользования, например, смартфоны, бытовую технику и мебель. При этом годом ранее этот показатель был еще выше – почти 50%, отмечает РБК. Больше всего таких респондентов среди молодых семей и состоящих только из неработающих пенсионеров (59% и 58% соответственно). Согласно исследованию Росстата, доля семей, сообщивших о нехватке средств даже на еду, незначительно снизилась — до 0,7%.

Почти 15% российских семей хватает денег только на еду. У них вызывает затруднение покупка одежды и оплата услуг ЖКХ. В основном это многодетные семьи и неработающие пенсионеры. Более трети российских семей утверждают, что им хватает денег на еду, одежду и товары длительного пользования, но они не могут позволить себе покупку автомобиля, квартиры или дачи. И только 3% опрошенных признались, что у них достаточно средств, чтобы купить все, что они считают нужным. Эксперты также отмечают, что для поддержания уровня жизни россияне все больше расходуют имеющиеся сбережения и берут кредиты.

Исследование проводилось среди 48 тысяч домохозяйств. Росстат отмечает, что оценка финансового положения формируется исходя из личных восприятий опрошенных и не связана с классическим определением дохода.

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Большинство москвичей уверены, что в бедном положении россиян виноваты именно власти.

По прогнозам Счетной палаты, Минэкономразвития и Всемирного банка, российская экономике в этом году не сможет вырасти выше 1,5%.