Профилактическое направление в работе поликлиник будет усилено по новым правилам ОМС

Профилактическое направление в работе поликлиник будет усилено по новым правилам обязательного медицинского страхования. Они вступили в силу сегодня. В ближайшие два года в России будет проведена диспансеризация и профилактический осмотр, которые позволят установить базовый уровень здоровья граждан. По результатам обследования, для каждого россиянина будет определена группа здоровья.

Обновленные правила обязательного медицинского страхования (ОМС), утвержденные Минздравом РФ, будут направлены на развитие профилактической направленности здравоохранения. О нововведениях рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» основатель системы медицинского страхования, профессор, доктор наук Владимир Гришин.

«Одно из основных, что будет развиваться – это профилактическая направленность российского здравоохранения. Это очень важно с точки зрения того, что отрасль давно не изучала глубоко состояние здоровья населения РФ, необходимо понять, каково состояние здоровья населения страны. Но изменение правил – это не только проведение диспансеризации, но и понимание того, сколько ресурсов необходимо для того, чтобы его поддерживать», — сказал он.

Согласно новым правилам страховые медицинские организации каждый месяц будут информировать граждан о профилактических осмотрах и диспансеризации.

«Они хотят привлечь большее количество людей на диспансеризацию, провести для определенных групп населения объем диспансеризации, и поставить их на диспансерный учет, и определить группы здоровья», — отметил В.Гришин. По словам эксперта, это нужно для «определения общего объема ресурсов», который необходим отрасли для проведения медицинского обеспечения.

«Это огромная нагрузка на отрасль. И что из этого получится, я пока не готов сказать. Потому что это и кадровый потенциал, и материальный потенциал, методологический потенциал — нужно чтобы все было учтено.

Эта программа рассчитана на 3-5 лет», — уточнил В.Гришин.

Минздрав РФ 17 мая утвердил новые правила ОМС, согласно которым предусматривается возможность выбора страховой организации и получения полиса через многофункциональные центры и Единый портал госуслуг, уточнен механизм информирования граждан о диспансеризации и профосмотре, у также учтена отмена с 1 января 2017 года универсальной электронной карты.