Глава Ширинского района Хакасии, напавший на съемочную группу телеканала «Россия 24», подал заявление в полицию

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, напавший на съемочную группу телеканала «Россия 24», подал заявление в полицию, — сообщает телеканал 360. Чиновник требует привлечь к ответственности корреспондента Ивана Литомина по уголовной статье о публичном оскорблении представителя власти.

ПО информации канала, районный политсовет «Единой России» поддержал Зайцева. Интересно, что после инцидента Зайцева исключили из «Единой России». Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту воспрепятствования профессиональной деятельности журналиста.