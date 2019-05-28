Сербская армия и спецназ МВД приведены в состояние повышенной боевой готовности в связи с событиями в Косове, — сообщил сербский телеканал РТС. Сегодня подразделение косовского спецназа вошли на территорию четырех сербских общин на севере края, задержаны 23 человека. Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай уточнил, что полицейская спецоперация направлена на борьбу с контрабандой и организованной преступностью. В Белграде считают, что сербов хотят запугать и изгнать из Косова и обещают, что Сербия отреагирует, если спецоперация не прекратится немедленно.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что среди задержанных косовской полицией гражданин России, сотрудник миссии ООН Михаил Краснощенков. Утверждается, что он был избит. Миссия в Косове подтвердила информацию о задержании своего сотрудника. Сейчас обстоятельства происшествия выясняет посольство России в Сербии.

МИД России назвал операцию косовского спецназа провокацией по устрашению неалбанского населения, — сообщает «Интерфакс».