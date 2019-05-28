В Испании за организацию договорных футбольных матчей задержано несколько человек

Среди них – известный в прошлом футболист Рауль Браво.

Национальная полиция Испании задержала предполагаемых членов преступной группировки, которая занималась организацией договорных футбольных матчей, сообщила сегодня газета El Mundo.

По ее информации, речь идет о матчах первого и второго дивизионов. Отмечается, что во время операции задержаны несколько футболистов, в том числе экс-игрок мадридского «Реала» Рауль Браво, который, как предполагается, являлся лидером группировки. Браво попал в систему «Реала» в 16 лет, и на протяжении семи сезонов выступал за основную команду королевского клуба, дважды став чемпионом Испании и выиграв Лигу чемпионов. Кроме того, на счету футболиста 14 матчей в составе сборной страны.

Добавим, что Рауль Браво завершил карьеру в 2017 году.