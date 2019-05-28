В Японии будут усилены меры безопасности в школах

Это связано с инцидентом в городе Кавасаки. Мужчина, вооруженный ножами, напал на группу детей и взрослых. Погибли два человека, 17 пострадали. Водитель школьного автобуса пытался остановить мужчину, но тот сразу отбежал. Нападавший порезал себе шею и скончался в больнице. О его мотивах пока ничего неизвестно.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ осудил инцидент в городе Кавасаки.

Первым соболезнования в связи с нападением выразил Дональд Трамп, который находится со специальным визитом в Японии.