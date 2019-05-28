В Саратовской области подросток напал с топором на школьницу

Она госпитализирована с тяжелой травмой головы, нападавший задержан.

Инцидент произошел этим утром в школе №4 города Вольска. Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, 15-летний ученик сначала бросил под дверь класса и в коридор бутылки с зажигательной смесью. Но они не загорелись. После этого он встретил 12-летнюю девочку и ударил ее по лбу ледорубом. Сейчас, по данным регионального Минздрава, она находится в реанимации в состоянии средней степени тяжести. Врачи делают все возможное, чтобы ее состояние стабилизировать.

Полиция задержала нападавшего. С ним работают правоохранительные органы. Следственный комитет начал проверку по факту ЧП. Источник в экстренных службах региона рассказал, что молодой человек уже два года состоит на учете психиатра и обучался на дому. Как минимум один раз оставался в классе на второй год. О неадекватности подростка сказали радиостанции «Говорит Москва» и ученики школы.

В обстоятельствах инцидента также разбирается Общественный совет при Министерстве образования региона. К пострадавшей направлена санитарная авиация с врачами областной детской клинической больницы. Губернатор области Валерий Радаев поручил оказать ей всю необходимую медицинскую помощь.