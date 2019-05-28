В России начали действовать новые правила обязательного медицинского страхования

Минздрав усиливает профилактическую работу поликлиник. Они должны в ближайшие два года провести диспансеризацию и осмотр всех россиян. Это нужно, чтобы понять какие заболевания распространены в том или другом регионе, пишет РБК. По результатам обследования врачи определят для каждого жителя группу здоровья. При выявлении у человека хронического заболевания его поместят под диспансерное наблюдение. Такие пациенты должны будут обследоваться дважды в год или чаще. О необходимости это делать напомнят работники медучреждения, а также представители страховой компании, выдавшей полис, причём не раз в квартал, как раньше, а каждый месяц. Новые правила обяжут страховщиков работать с обращениями и жалобами граждан и разрешать спорные ситуации. К примеру, если у пациента возникнут сомнения в качестве оказанных медицинских услуг. В этом случае страховая компания может назначить экспертизу полученного лечения. Каждый россиянин также сможет сам выбрать страховую организацию и получение полиса, в том числе, через единый портал госуслуг.

В России недавно начали действовать новые правила прохождения диспансеризации. Изменения коснулись россиян старше 40ка лет. Они смогут ежегодно проходить обследования. При этом люди получат дополнительный день отпуска.