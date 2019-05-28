Правительство Японии соберется на срочное заседание в связи с инцидентом в Кавасаки

В результате нападения на детей два человека погибли, около двух десятков ранены.

Заседание пройдет завтра с участием всех профильных ведомств, а также премьер-министра Синдзо Абэ. Планируется обсудить меры противодействия схожим инцидентам, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга. По его словам, глава японского правительства дал распоряжение проработать вопрос усиления охраны образовательных учреждений по всей стране и маршрутов, по которым ученики добираются до школ, вплоть до возможности подключения к этому подразделений Сил самообороны страны.

Инцидент произошел ранним утром в японском городе Кавасаки близ Токио. Мужчина с ножом напал на детей, ожидавших школьный автобус близ небольшого парка. Двое скончались – шестиклассница и предположительно отец одной из девочек. Все пострадавшие — ученицы младших классов одной из частных школ, в основном в возрасте 6 — 7 лет. Состояние некоторых оценивается как критическое. Прибывшие стражи порядка нашли на месте два ножа и самого нападавшего с ранением в шею. Как объявила полиция, он сам нанес себе удар ножом. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, позже он скончался, не приходя в сознание.

По данным агентства Киодо, нападавшему 39 лет, он был сотрудником МИД Японии. По другим данным, мужчине около 50.

О мотивах преступника на данный момент ничего не сообщается.