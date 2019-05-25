Правозащитнику Пономареву принесли уведомление о заседании суда, которое должно состояться сегодня в 12.00

Российскому правозащитнику, исполнительному директору движения «За права человека» Льву Пономареву полицейские принесли уведомление о заседании суда по административному протоколу, которое должно состояться сегодня в 12.00 (мск). .

«Сейчас ко мне пришли три человека в полицейской форме и принесли уведомление, что сегодня в 12.00 в Мещанском районном суде состоится суд по административному протоколу», — сказал он.

Правозащитник недоумевает, почему повестка выписывается день в день заседания суда. «Почему они так делают?! Потому что они боятся гласности, если это будет заявлено заранее, то в суд могут прийти представители прессы и сочувствующие», — отметил он.

Л.Пономарев написал отказ от явки в суд. «Я написал, что не могу явиться сегодня в суд, потому что принимаю участие в совещании Совета по правам человека при президенте РФ. Возможно, будет привод на этот суд, возможно будут судить без меня. Успеет ли юрист туда приехать, тоже неясно. Ясно, что это какой-то судебный произвол. Это один из способов погасить гражданскую активность москвичей», — подчеркнула он.

Л.Пономарев связывает подобные действия с начавшимися судебными заседаниями по громким делам «Сети» и «Нового величия», фигурантам которых он оказывает активную поддержку.