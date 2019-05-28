Правительство Японии проведет срочное заседание из-за нападения на детей в городе Кавасаки

Премьер-министр Синдзо Абэ уже дал распоряжение усилить охрану образовательных учреждений по всей стране и маршрутах, по которым ученики добираются до школ.

Сегодня рано утром на автобусной остановке мужчина, вооруженный ножами, напал на группу школьниц и взрослых. В результате два человека, в том числе ребенок, погибли. Еще 17 пострадали.

Нападавший скончался после того, как порезал себе шею. О его мотивах пока ничего неизвестно.