Опубликован отчет о крушении самолета, в котором погибла Наталия Филева, совладелец S7

В опубликованном Германией предварительном отчете описаны последние минуты перед крушением.

В документе, подготовленном Немецким Федеральным бюро расследований авиапроисшествий, собраны показания радаров, данные допросов свидетелей и диспетчеров.

В документе говорится, что пилот потерял управление.

«Во время захода на посадку самолет снизился до высоты, при которой невозможно контролировать полет, врезался в землю и загорелся»

Ранее сообщалось, что окончательные выводы о причинах крушения будут расследованы в течение года.

Катастрофа, в которой погибла Филева, произошла 31 марта. Частный шестиместный самолет Еpic E1000 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Франкфурта.