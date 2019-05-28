Один из лидеров российского тенниса Карен Хачанов проведет сегодня свой первый матч на Открытом Чемпионате Франции

Первый день был ошеломляющим для наших теннисисток, которые вынудили зачехлить ракетки сразу двух грандов. Анастасия Потапова выбила из сетки Ангелику Кербер из Германии, а Вероника Кудерметова – другую экс-первую ракетку мира Каролин Возняцки из Дании. Еще одна наша спортсменка – Виталя Дьяченко – взяла первый сет у Серены Уильямс. Но в итоге уступила самой титулованной теннисистке мира.

Сегодня выйдет на парижский корт первая ракетка страны – Дарья Касаткина. Ей будет противостоять не слишком известная Жасмин Паолини из Италии.

А вот в мужском турнире защищать честь России после первого игрового дня сможет только Карен Хачанов. Его соперник — довольно опытный немецкий теннисист Седрик Марсель Штебе. Который, впрочем, выше 70 места в рейтинге никогда не подымался.

Еще два наших спортсмена — Даниил Медведев и Алексей Ватутин— проиграли свои матчи первого круга накануне.