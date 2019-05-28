России, по мнению главы Роскосмоса, не стоит участвовать в новой лунной гонке

По планам, российская программа отстает от проектов США на шесть лет.

Новая лунная гонка – это, скорее, не соревнование держав, а гонка между республиканцами и демократами на Капитолии. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал Дмитрий Рогозин. Как отметил глава Роскосмоса, для нашей страны это не просто миссия престижа, а долговременный приоритет. Поэтому «лучше делать дольше, но дешевле» — сказал он.

Рогозин также обратил внимание на то, что сейчас для США ключевой целью становится пилотируемая миссия на поверхность земного спутника уже в 2024 году. Соответствующие планы обозначил глава Белого дома Дональд Трамп. В связи с этим возникает много вопросов относительно программы окололунной станции Gateway, которая должна была стать совместным проектом России и Соединенных Штатов. Теперь, по мнению главы Роскосмоса, она в лучшем случае отодвигается на второй план, а в худшем – начинает выглядеть как ненужный элемент. Сейчас, по выражению Рогозина, «мяч на стороне американцев». Ранее Россия заявляла, что готова принимать участие в проекте только на равных условиях с США.

Согласно проекту лунной программы, который ранее представил глава Роскосмоса, высадка первого российского космонавта на спутник Земли планируется на 2030 год.