48% семей в России могут позволить себе покупать только еду и одежду

Финансовые возможности покупать товары длительного пользования у них отсутствуют. Это следует из новых данных Росстата.

Самая высокая доля респондентов, которые испытывают сложности, среди молодых семей — 59%, и семей, состоящих только из неработающих пенсионеров — 58%.

Значительная группа населения имеет минимальные потребительские возможности, живут от зарплаты до зарплаты, — признал в интервью РБК директор Института бизнеса РАНХиГС Евгений Мясоедов.

По оценке Счетной палаты, реальные доходы россиян в текущем году продолжат сокращение.