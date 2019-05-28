В ДТП с участием туристического автобуса в Приморье погибли двое граждан Китая

Транспортное средство перевернулось недалеко от Уссурийска.

Число раненых в результате ДТП в Приморье достигло 13 человек, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию края. Все пострадавшие были эвакуированы с места аварии.

Автобус перевозил китайских туристов, прибывших в Россию по обмену. Они направлялись во Владивосток. По одним данным, погибли водитель автобуса и один из туристов, по другим – жертвами стали двое туристов.

По предварительным данным, причиной ДТП могло стать плохое самочувствие водителя – ему стало плохо во время движения. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД, авария произошла около девяти утра по Москве: автобус «Киа» съехал с дороги вправо и опрокинулся. В китайском МИДе заявили, что пока не знают о пострадавших в ДТП гражданах.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко выразил соболезнование родным погибших в аварии и генконсулу Китая во Владивостоке. Глава региона пообещал оказать помощь в отправке тел жертв ДТП на родину.