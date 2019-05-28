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10:32, 28 мая 2019

Европейский Центральный банк запустил в обращение обновленные банкноты достоинством в  сто и 200 евро

Европейский Центральный банк с сегодняшнего дня запустил в обращение обновленные банкноты достоинством в  сто и 200 евро. На них будет портрет героини древнегреческой мифологии, Европы. Еще один отличительный знак – цифры 100 и  200 в нижнем левом углу будут менять цвет с синего на темно-зеленый.

Эксперты считают, что это усложнит подделку купюр – старые банкноты этого достоинства постепенно будут изымать из обращения.



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