Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов оказался в центре скандала

В Сети появилось видео, на котором Кузнецов запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу. При этом, российский хоккесит на ролике разговаривает по телефону и не притрагивается к веществу.

Сам Кузнецов, комментируя данное видео заявил, что он никогда не употреблял наркотики и не собирается делать это. Однако подтвердил, что это именно он находится на видеозаписи. По словам Евгения, инцидент произошел год назад, когда хоккеист зашел в номер к своим знакомым. «Я не всегда имею отношение к тому, что происходит рядом со мной», — признался Кузнецов. «Если ко мне есть вопросы, я в любой момент готов пройти медицинскую экспертизу», — добавил спортсмен изданию «Спорт-Экспресс».

Тем не менее в клубе Вашингтон Капиталс уже начали собирать факты, связанные с вышеупомянутым видео.