Авиаперевозчики попросили Минтранс проверить надежность самолета Superjet 100

Причиной беспокойства компаний стала катастрофа в Шереметьево, которая произошла 5 мая.

Письмо с просьбой организовать проверку систем Superjet 100 Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта направила министру транспорта Евгению Дитриху. Об этом пишет «Коммерсант». Организация обеспокоена ситуацией, поскольку такие самолеты есть в парке входящих в нее авиакомпаний «Ямал» и «Якутия». В общей сложности речь идет о 19 воздушных судах. Надежность Superjet 100 вызывает вопросы: по словам источников издания, за время эксплуатации самолета «Аэрофлотом» было зафиксировано восемь отказов систем во время полета.

В Минтрансе рассказали, что письмо от перевозчиков к ним пока не поступало. Между тем, на послание отреагировали представители Объединенной авиастроительной корпорации. Там считают просьбу АЭВТ давлением на комиссию по расследованию катастрофы в Шереметьево и ссылаются на европейскую сертификацию Superjet 100.

Катастрофа в Шереметьево произошла из-за отключения систем самолета после удара молнии. В результате трагедии погиб 41 человек.