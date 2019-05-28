Почти половине семей в России хватает денег только на еду и одежду

Это следует из доклада Росстата.

Новый виток роста цен, подорожание бензина и жилищно-коммунальных услуг. Всё это приводит к тому, что положение россиян продолжает ухудшаться. Многие семьи уже сталкиваются с трудностями при оплате услуг ЖКХ и одежды. У людей хватает денег только на еду. Почти 15 процентов семей в России, прежде всего многодетных, испытывают такие сложности, говорится в докладе Росстата, пишет РБК. Ведомство оценило финансовое положение россиян за последний квартал прошлого года. Товары длительного пользования – к примеру, смартфон, холодильник, стиральную машину или мебель – не могут позволить себе почти 60 процентов молодых семей и примерно такой же процент неработающих пенсионеров. А в семьях с более высоким доходом признавались, что у них нет средств на покупку машины, квартиры или дачи. Таких семей около трети, отмечается в докладе. Для поддержания уровня жизни людям приходится брать всё больше кредитов. Только три процента российских семей признались: у них достаточно средств, чтобы купить всё, что им нужно.

Стратегия выживания и экономии очень опасна, поскольку не оставляет возможности для развития, вложений в образование, отдых и здоровье, отмечают эксперты, опрошенные РБК.